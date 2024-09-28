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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 17:30 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:37
846
0

Защитник Вереса назвал самого опасного игрока Шахтера

Василий Гакман считает, что ровенчане наиграли на ничью

28 сентября 2024, 17:30 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:37
846
0
Защитник Вереса назвал самого опасного игрока Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Невертон

8 тур чемпионата УПЛ начался поединком в Ровно, где «Верес» довольно неожиданно обменялся голами с «Шахтером» – 1:1.

Защитник «Вереса» Василий Гакман эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто произвел на него самое сильное впечатление в составе чемпиона:

- Бразилец Невертон, против которого пришлось играть после перерыва. Сложилось впечатление, что переиграть его один в один – нереально, настолько легионер техничный и взрывной. Единственный выход – действовать на опережение и не позволять «горняку» касаться мяча.

Что касается непосредственно матча, то трудно было в начале второго тайма, когда гости прибавили в скорости передач, перемещений. Пришлось делать определенные перестроения в средней линии при низком блоке и постепенно отодвинули игру от своих владений.

Считаю, что каждый счет – по игре. Можно диктовать условия, но подвел прицел, с другой стороны соперник действовал от обороны, однако превзошел себя в заточенности на гол. Поэтому, как по мне, вчерашняя ничья – справедливая. В конце концов, и статистические данные свидетельствуют о приблизительном равенстве сил, – сказал Гакман.

Очередной поединок в УПЛ «Верес» проведет 5 октября – с «Зарей».

Ранее мы сообщали, что стало известно, почему заменили капитана «Вереса» Руслана Степанюка в игре с «Шахтером».

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инсайд Верес Ровно Шахтер Донецк Василий Гакман Невертон Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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