Защитник Вереса назвал самого опасного игрока Шахтера

8 тур чемпионата УПЛ начался поединком в Ровно, где «Верес» довольно неожиданно обменялся голами с «Шахтером» – 1:1.

Защитник «Вереса» Василий Гакман эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто произвел на него самое сильное впечатление в составе чемпиона:

- Бразилец Невертон, против которого пришлось играть после перерыва. Сложилось впечатление, что переиграть его один в один – нереально, настолько легионер техничный и взрывной. Единственный выход – действовать на опережение и не позволять «горняку» касаться мяча.

Что касается непосредственно матча, то трудно было в начале второго тайма, когда гости прибавили в скорости передач, перемещений. Пришлось делать определенные перестроения в средней линии при низком блоке и постепенно отодвинули игру от своих владений.

Считаю, что каждый счет – по игре. Можно диктовать условия, но подвел прицел, с другой стороны соперник действовал от обороны, однако превзошел себя в заточенности на гол. Поэтому, как по мне, вчерашняя ничья – справедливая. В конце концов, и статистические данные свидетельствуют о приблизительном равенстве сил, – сказал Гакман.

Очередной поединок в УПЛ «Верес» проведет 5 октября – с «Зарей».

Ранее мы сообщали, что стало известно, почему заменили капитана «Вереса» Руслана Степанюка в игре с «Шахтером».