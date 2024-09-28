Стало известно, почему заменили капитана Вереса в игре с Шахтером

Как стало известно Sport.ua, в перерыве поединка 8-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Шахтер» (1:1) у капитана ровенчан Руслана Степанюка возникли проблемы с артериальным давлением и его пришлось заменить.

Также из-за простудного заболевания «Вересу» не смог помочь Александр Мельник, а Валерий Кучеров и Евгений Морозко еще восстанавливаются после травм.

Все же, по имеющейся информации, за исключением Морозко, остальные игроки ровенской команды должны вернуться в строй до 5 октября, когда «Верес» будет принимать в 9-м туре луганскую «Зарю».

Ранее автор гола «Шахтеру» в составе «Вереса» Дмитрий Клец не сдержал эмоции после матча.