Стало известно, почему заменили капитана Вереса в игре с Шахтером
Руслан Степанюк матч до конца не доиграл
Как стало известно Sport.ua, в перерыве поединка 8-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Шахтер» (1:1) у капитана ровенчан Руслана Степанюка возникли проблемы с артериальным давлением и его пришлось заменить.
Также из-за простудного заболевания «Вересу» не смог помочь Александр Мельник, а Валерий Кучеров и Евгений Морозко еще восстанавливаются после травм.
Все же, по имеющейся информации, за исключением Морозко, остальные игроки ровенской команды должны вернуться в строй до 5 октября, когда «Верес» будет принимать в 9-м туре луганскую «Зарю».
Ранее автор гола «Шахтеру» в составе «Вереса» Дмитрий Клец не сдержал эмоции после матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца очень хотел видеть в лондонской команде 48-летний Бехдад Эгбали
На заметку Сергею Реброву