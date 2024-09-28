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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 12:28 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:39
192
0

Стало известно, почему заменили капитана Вереса в игре с Шахтером

Руслан Степанюк матч до конца не доиграл

28 сентября 2024, 12:28 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:39
192
0
Стало известно, почему заменили капитана Вереса в игре с Шахтером
НК Верес. Руслан Степанюк

Как стало известно Sport.ua, в перерыве поединка 8-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Шахтер» (1:1) у капитана ровенчан Руслана Степанюка возникли проблемы с артериальным давлением и его пришлось заменить.

Также из-за простудного заболевания «Вересу» не смог помочь Александр Мельник, а Валерий Кучеров и Евгений Морозко еще восстанавливаются после травм.

Все же, по имеющейся информации, за исключением Морозко, остальные игроки ровенской команды должны вернуться в строй до 5 октября, когда «Верес» будет принимать в 9-м туре луганскую «Зарю».

Ранее автор гола «Шахтеру» в составе «Вереса» Дмитрий Клец не сдержал эмоции после матча.

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ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча
Руслан Степанюк инсайд Верес - Шахтер Верес Ровно Шахтер Донецк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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