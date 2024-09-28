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  4. ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 10:24 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:55
460
2

ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча

Дмитрий Клец дал эмоциональный комментарий

28 сентября 2024, 10:24 | Обновлено 28 сентября 2024, 10:55
460
2
ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча
НК Верес. Дмитрий Клец

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец, который стал автором гола ровенской команды в матче 8-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1), позволил себе не сдерживать эмоции после поединка.

«Мое родное – Ровно! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом «Авангарде». Сегодня сбылась мечта моей жизни – полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.

Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы – невероятные! Незабываемый вечер», – написал Клец в инстаграме.

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Дмитрий Клёц чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Верес - Шахтер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Молодець !!!
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Fitness.sports
Четвёртый может в седьмом туре стать пятым или шестым. Но четвёртый предел мечтаний как я понимаю. Бумеранг есть.
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