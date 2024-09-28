ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча

Полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец, который стал автором гола ровенской команды в матче 8-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1), позволил себе не сдерживать эмоции после поединка.

«Мое родное – Ровно! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом «Авангарде». Сегодня сбылась мечта моей жизни – полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.

Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы – невероятные! Незабываемый вечер», – написал Клец в инстаграме.