ВИДЕО. Автор гола Шахтеру в составе Вереса не сдержал эмоции после матча
Дмитрий Клец дал эмоциональный комментарий
Полузащитник «Вереса» Дмитрий Клец, который стал автором гола ровенской команды в матче 8-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1), позволил себе не сдерживать эмоции после поединка.
«Мое родное – Ровно! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом «Авангарде». Сегодня сбылась мечта моей жизни – полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиону Украины, который приносит нам очень важный 1 зачетный балл.
Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятные! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Команда, вы – невероятные! Незабываемый вечер», – написал Клец в инстаграме.
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