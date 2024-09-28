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  4. Марино ПУШИЧ: «Это невероятно, что Шахтер сыграл вничью»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 15:40 |
270
2

Марино ПУШИЧ: «Это невероятно, что Шахтер сыграл вничью»

Тренер сетует на реализацию моментов

28 сентября 2024, 15:40 |
270
2
Марино ПУШИЧ: «Это невероятно, что Шахтер сыграл вничью»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич удивлен плохой реализацией моментов, что привело к ничьей 1:1 в матче 8-го тура чемпионата Украины против Вереса.

«Невероятно, что мы сыграли вничью, учитывая количество моментов, особенно во втором тайме. Нужно было делать счет 2:0 и закрывать игру, но допустили ошибку и пропустили».

«Не было везения, и это разочаровывает, потому что я считаю, что мы заслужили победить. Могу пожаловаться только на то, что не забили второй гол и пропустили глупый гол из ничего. Но это футбол, такое бывает», – сказал Пушич.

Команда после семи матчей набрала 13 очков.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Diesel
Манатки і на вихід. Вже натренували))
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romanchik.8409
Невероятно,что Вы играете на удержание с Вересом...На х ..я Вас 10 специалистов на скамейке? Где рисунок игры! Такое...
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0
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