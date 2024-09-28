Марино ПУШИЧ: «Это невероятно, что Шахтер сыграл вничью»
Тренер сетует на реализацию моментов
Тренер Шахтера Марино Пушич удивлен плохой реализацией моментов, что привело к ничьей 1:1 в матче 8-го тура чемпионата Украины против Вереса.
«Невероятно, что мы сыграли вничью, учитывая количество моментов, особенно во втором тайме. Нужно было делать счет 2:0 и закрывать игру, но допустили ошибку и пропустили».
«Не было везения, и это разочаровывает, потому что я считаю, что мы заслужили победить. Могу пожаловаться только на то, что не забили второй гол и пропустили глупый гол из ничего. Но это футбол, такое бывает», – сказал Пушич.
Команда после семи матчей набрала 13 очков.
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