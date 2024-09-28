Марино ПУШИЧ: «Это невероятно, что Шахтер сыграл вничью»

Тренер Шахтера Марино Пушич удивлен плохой реализацией моментов, что привело к ничьей 1:1 в матче 8-го тура чемпионата Украины против Вереса.

«Невероятно, что мы сыграли вничью, учитывая количество моментов, особенно во втором тайме. Нужно было делать счет 2:0 и закрывать игру, но допустили ошибку и пропустили».

«Не было везения, и это разочаровывает, потому что я считаю, что мы заслужили победить. Могу пожаловаться только на то, что не забили второй гол и пропустили глупый гол из ничего. Но это футбол, такое бывает», – сказал Пушич.

Команда после семи матчей набрала 13 очков.