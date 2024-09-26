Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
28.09.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 19:37 |
115
0

Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 19:37 |
115
0
Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Резников Денис из Каменского.

Карпаты – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
ВИДЕО. Процесс идет. Ворскла продолжает замену газона на домашней арене
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ворскла
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты Львов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
Футбол | 26 сентября 2024, 01:44 4
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ

Бело-синие проиграли Лацио со счетом 0:3 в 1-м туре Лиги Европы 2024/25

Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Футзал | 25 сентября 2024, 23:24 1
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу

Украинцы сыграют с Венесуэлой

«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Футбол | 26.09.2024, 04:23
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Футбол | 26.09.2024, 12:04
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Футбол | 26.09.2024, 17:48
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
25.09.2024, 14:02 3
Бокс
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 36
Футбол
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
24.09.2024, 21:58 9
Футбол
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем