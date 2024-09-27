БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вспомнил противостояние с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

«Даже после того, как мы не забили первый пенальти в матче с «Сити», я все равно не думал, что мы вылетим.

Лунин был героем того дня», – сказал Беллингем.

Отметим, что в первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью (3:3).

В ответном матче в основное время команды сыграли вничью 1:1. Команды довели матч до серии пенальти, в который украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва и вывел команду в полуфинал ЛЧ, где мадридский клуб обыграл «Баварию» и в итоге взял титул.