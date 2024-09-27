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  4. «Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Лига Европы
27 сентября 2024, 03:41 |
399
0

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол

26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы

27 сентября 2024, 03:41 |
399
0
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик. Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте. Он был заменен на 80-й.

После завершения встречи Довбик прокомментировал результат матча:

«Очевидно, что разочарование есть. В результате мы получили не то, чего хотели, но мы будем продолжать идти по тому же пути.

Тяжелый старт в Роме? На самом деле сначала немного была адаптация. Когда вы приезжаете в новую команду, вам нужно время, чтобы найти свое место на поле. Я адаптируюсь к новому тренеру и с каждым матчем становлюсь все лучше и лучше», – сказал Довбик.

Видеообзор матча Рома – Атлетик (1:1)

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Артем Довбик Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
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