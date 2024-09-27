Известна оценка Довбика за матч Ромы в Лиге Европы, в котором он забил гол

26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. На 32-й Довбик забил в ворота соперников.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор гола в составе Атлетика Айтор Паредес (7.6).

Оценки WhoScored за матч Рома – Атлетик (1:1)