Известна оценка Довбика за матч Ромы в Лиге Европы, в котором он забил гол
26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре ЛЕ 2024/25
26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.
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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. На 32-й Довбик забил в ворота соперников.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор гола в составе Атлетика Айтор Паредес (7.6).
Оценки WhoScored за матч Рома – Атлетик (1:1)
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