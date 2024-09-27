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Лига Европы
27 сентября 2024, 02:03 | Обновлено 27 сентября 2024, 02:05
421
0

Известна оценка Довбика за матч Ромы в Лиге Европы, в котором он забил гол

26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре ЛЕ 2024/25

27 сентября 2024, 02:03 | Обновлено 27 сентября 2024, 02:05
421
0
Известна оценка Довбика за матч Ромы в Лиге Европы, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 сентября прошел матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик.

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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. На 32-й Довбик забил в ворота соперников.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.0 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор гола в составе Атлетика Айтор Паредес (7.6).

Оценки WhoScored за матч Рома – Атлетик (1:1)

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Айтор Паредес Артем Довбик Рома Рим Атлетик Бильбао оценки WhoScored Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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