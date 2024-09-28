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Чемпионат Португалии
Эшторил
27.09.2024 22:15 – FT 0 : 3
Спортинг Лиссабон
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Португалия
28 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:04
11
0

ВИДЕО. Спортинг разгромил Эшторил и укрепил лидерство в Португалии

Вечером 27 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии

28 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:04
11
0
ВИДЕО. Спортинг разгромил Эшторил и укрепил лидерство в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии.

Спортинг разгромил Эшторил на выезде со счетом 3:0 и укрепил лидерство.

В чемпионате Португалии впереди: Спортинг (21), Порту (15), Бенфика (13).

Чемпионат Португалии

7-й тур, 27 сентября

Эшторил – Спортинг – 0:3

Голы: Катаму, 24, Морита, 31, Браганза, 90+1

Видео голов и обзор

Турнирная таблица

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хидемаса Морита (Спортинг Лиссабон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Эшторил видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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