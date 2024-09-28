27.09.2024 22:15 – FT 0 : 3
Португалия28 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:04
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ВИДЕО. Спортинг разгромил Эшторил и укрепил лидерство в Португалии
Вечером 27 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии
28 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:04
11
0
Вечером 27 сентября состоялся матч 7-го тура чемпионата Португалии.
Спортинг разгромил Эшторил на выезде со счетом 3:0 и укрепил лидерство.
В чемпионате Португалии впереди: Спортинг (21), Порту (15), Бенфика (13).
Чемпионат Португалии
7-й тур, 27 сентября
Эшторил – Спортинг – 0:3
Голы: Катаму, 24, Морита, 31, Браганза, 90+1
Видео голов и обзор
Турнирная таблица
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Хидемаса Морита (Спортинг Лиссабон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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