27.09.2024 22:00 – FT 1 : 2
Испания28 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:07
16
0
ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге
Вечером 27 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании
28 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:07
16
0
Вечером 27 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании.
Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге (2:1).
Чемпионат Испании. 8-й тур, 27 сентября
Вальядолид – Мальорка – 1:2
Голы: Иван Санчес, 90+4 – Кайл Ларин, 59, Валери Фернандес, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Иван Санчес (Вальядолид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Мальорка).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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