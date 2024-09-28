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  4. ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Вальядолид
27.09.2024 22:00 – FT 1 : 2
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:07
16
0

ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге

Вечером 27 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании

28 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 28 сентября 2024, 04:07
16
0
ВИДЕО. Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании.

Мальорка на выезде обыграла Вальядолид в Ла Лиге (2:1).

Чемпионат Испании. 8-й тур, 27 сентября

Вальядолид – Мальорка – 1:2

Голы: Иван Санчес, 90+4 – Кайл Ларин, 59, Валери Фернандес, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Иван Санчес (Вальядолид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Валери Фернандес (Мальорка).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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чемпионат Испании по футболу Мальорка Вальядолид Ла Лига видео голов и обзор Кайл Ларин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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