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  4. ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Испания
26 сентября 2024, 18:49 |
2460
4

ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?

Традиционная акция от BMW

26 сентября 2024, 18:49 |
2460
4
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Игроки «Реала» получили возможность выбрать автомобиль от одного из главных спонсоров клуба, компании BMW, которая на старте сезона дарит каждому футболисту одну машину.

Сообщается, что в рамках промо игроки должны будут приехать на этих машинах на ближайший матч Ла Лиги против «Атлетико».

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин выбрал для себя BMW i5 M60 xDrive за 114 тысяч евро. Интересно, что такую же модель выбрал тренер Карло Анчелотти.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 4
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Pop
Розумію чому він не пішов з Реалу та буде завжди гріти лавку в Мадриді
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+5
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Strontium
Тяжело жить в Реале.
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+1
umnuy2
толщенометром пропикал?
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0
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