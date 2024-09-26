ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?

Игроки «Реала» получили возможность выбрать автомобиль от одного из главных спонсоров клуба, компании BMW, которая на старте сезона дарит каждому футболисту одну машину.

Сообщается, что в рамках промо игроки должны будут приехать на этих машинах на ближайший матч Ла Лиги против «Атлетико».

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин выбрал для себя BMW i5 M60 xDrive за 114 тысяч евро. Интересно, что такую же модель выбрал тренер Карло Анчелотти.