ВИДЕО. Монфис вылетел из Пекина, но успел заставить Медведева аплодировать
Гаэль проиграл «нейтральному» теннисисту в 1/16 финала соревнований АТР 500 в Китае
Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (ATP 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Пекине (Китай).
В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Даниилу Медведеву (АТР 5) за 1 час и 33 минуты.
АТР 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [3] – 3:6, 4:6
Это была 5-я встреча соперников. На счету Монфиса 2 победы.
В 4-м гейме второй партии при 15:40 на подаче Монфис выиграл безумный розыгрыш у Медведева, заставив того аплодировать.
Во 2-м раунде 500-тысячника Медведев сыграет против Адриана Маннарино (Франция, ATP 44).
Never short of flair 🔥@Gael_Monfils #ChinaOpen pic.twitter.com/d3IowGU4Sj— Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2024
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