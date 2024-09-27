ВИДЕО. Монфис вылетел из Пекина, но успел заставить Медведева аплодировать

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (ATP 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Пекине (Китай).

В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Даниилу Медведеву (АТР 5) за 1 час и 33 минуты.

АТР 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [3] – 3:6, 4:6

Это была 5-я встреча соперников. На счету Монфиса 2 победы.

В 4-м гейме второй партии при 15:40 на подаче Монфис выиграл безумный розыгрыш у Медведева, заставив того аплодировать.

Во 2-м раунде 500-тысячника Медведев сыграет против Адриана Маннарино (Франция, ATP 44).