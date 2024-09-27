Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Монфис вылетел из Пекина, но успел заставить Медведева аплодировать
ATP
27 сентября 2024, 12:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 12:23
349
0

ВИДЕО. Монфис вылетел из Пекина, но успел заставить Медведева аплодировать

Гаэль проиграл «нейтральному» теннисисту в 1/16 финала соревнований АТР 500 в Китае

27 сентября 2024, 12:22 | Обновлено 27 сентября 2024, 12:23
349
0
ВИДЕО. Монфис вылетел из Пекина, но успел заставить Медведева аплодировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис (ATP 46) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Пекине (Китай).

В 1/16 финала француз в двух сетах проиграл «нейтралу» Даниилу Медведеву (АТР 5) за 1 час и 33 минуты.

АТР 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Даниил Медведев [3] – 3:6, 4:6

Это была 5-я встреча соперников. На счету Монфиса 2 победы.

В 4-м гейме второй партии при 15:40 на подаче Монфис выиграл безумный розыгрыш у Медведева, заставив того аплодировать.

Во 2-м раунде 500-тысячника Медведев сыграет против Адриана Маннарино (Франция, ATP 44).

По теме:
ВИДЕО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Вереса
Гаэль Монфис – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема
видео Гаэль Монфис Даниил Медведев ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Футбол | 26 сентября 2024, 23:57 6
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы

Римляне в 1-м туре еврокубка сыграли вничью с испанской командой со счетом 1:1

Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 27 сентября 2024, 00:25 1
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
Футбол | 27.09.2024, 07:26
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине
Теннис | 26.09.2024, 13:14
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 316
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
25.09.2024, 09:45 457
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем