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  4. Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш Золотого мяча
Испания
28 сентября 2024, 16:37 |
742
1

Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш Золотого мяча

Это Винисиус Жуниор

28 сентября 2024, 16:37 |
742
1
Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого он считает главным фаворитом на выигрыш «Золотого мяча» по итогам 2024 года.

«Винисиус заслуживает «Золотого мяча». Я думаю, он выиграет его», – сказал Анчелотти.

Ранее британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч», в котором звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор занимает первую позицию. За бразильцем разместились лучший игрок Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» и одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Золотой мяч
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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2017KME KME
Та дайте вже йому ЗМ, бо знову почне нити про расизм.
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