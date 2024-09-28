Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш Золотого мяча

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кого он считает главным фаворитом на выигрыш «Золотого мяча» по итогам 2024 года.

«Винисиус заслуживает «Золотого мяча». Я думаю, он выиграет его», – сказал Анчелотти.

Ранее британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч», в котором звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор занимает первую позицию. За бразильцем разместились лучший игрок Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» и одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.