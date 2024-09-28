Англия28 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:46
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14
Лидер Челси оформил хет-трик за 10 минут матча АПЛ. И уже добавил четвертый
Палмер разбирается с Брайтоном
28 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:46
2488
14
В домашнем матче АПЛ Челси в первом тайме выигрывает у Брайтона со счетом 4:2, а четыре гола в составе лондонцев оформил ведущий полузащитник Коул Палмер.
Для трех голов ему понадобилось лишь 10 минут – с 21-й по 31-ю минуты. А 41-й минуте Коул забил четвертый мяч. Палмер в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
В минувшем сезоне Коул был лидером Синих – 27 голов и 15 ассистов.
Михаил Мудрик начал игру в запасе.
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