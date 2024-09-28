Лидер Челси оформил хет-трик за 10 минут матча АПЛ. И уже добавил четвертый

В домашнем матче АПЛ Челси в первом тайме выигрывает у Брайтона со счетом 4:2, а четыре гола в составе лондонцев оформил ведущий полузащитник Коул Палмер.

Для трех голов ему понадобилось лишь 10 минут – с 21-й по 31-ю минуты. А 41-й минуте Коул забил четвертый мяч. Палмер в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

В минувшем сезоне Коул был лидером Синих – 27 голов и 15 ассистов.

Михаил Мудрик начал игру в запасе.