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  4. Лидер Челси оформил хет-трик за 10 минут матча АПЛ. И уже добавил четвертый
Англия
28 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:46
2488
14

Лидер Челси оформил хет-трик за 10 минут матча АПЛ. И уже добавил четвертый

Палмер разбирается с Брайтоном

28 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:46
2488
14
Лидер Челси оформил хет-трик за 10 минут матча АПЛ. И уже добавил четвертый
Getty Images/Global Images Ukraine

В домашнем матче АПЛ Челси в первом тайме выигрывает у Брайтона со счетом 4:2, а четыре гола в составе лондонцев оформил ведущий полузащитник Коул Палмер.

Для трех голов ему понадобилось лишь 10 минут – с 21-й по 31-ю минуты. А 41-й минуте Коул забил четвертый мяч. Палмер в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

В минувшем сезоне Коул был лидером Синих – 27 голов и 15 ассистов.

Михаил Мудрик начал игру в запасе.

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Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Diesel
круть, оце гравець
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+3
Harun Bakircioğlu
Палмер выводит Челси в кандидаты на золото АПЛ
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+3
Макс Максов
А Мишко так і на банці, мабуть все таки потрібно було йти в оренду... Без ігрової практики, він точно не заграє!
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+1
avk2307
Палмер пришел попозже Михаила и адаптировался сразу. 
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Fitness.sports
Потому что Миша в АПЛ на скамейке запасных. Вот и результат.
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+1
perception1848
вже покер
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+1
avk2307
По сравнению с этой игрой игра Арсенала с Лестером в разы круче.
Не надо было вам время тратить на это
Теперь за Леверкузен поболеем
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
та вийшов Мишко на 20+ хвилин, але його не було ні видно, ні чути. Ні в атаці, ні в захисті.
Ответить
0
AK.228
Вот бы кому ЗМ а не какому- то вини
Ответить
0
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