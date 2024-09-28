Нет Родри и де Брюйне – нет победы. Манчестер Сити сыграл матч АПЛ
Лидер потерял очки в матче с Ньюкаслом
Состоялся матч 6-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Манчестер Сити. Гости, которые вынуждены играть без ключевых хавбеков Родри и Кевина де Брюйне, потеряли два пункта, сыграв вничью 1:1.
В конце первого тайма в чужой штрафной здорово разобрался защитник манчестерцев Йошко Гвардиол, однако во втором тайме Энтони Гордон заработал пенальти и реализовал его.
Манчестер Сити с 14 пунктами остается лидером, у Ньюкасла 11 очков и место в топ-5.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1
Голы: Гордон, 58 (с пен) – Гвардиол, 35
Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Ливраменто, 78), Шер, Берн, Холл, Бруно, Тонали (Лонгстафф, 77), Жоэлинтон, Мерфи, Барнс (Уиллок, 76), Гордон
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис (Савиньо, 81), Ковачич, Гюндоган (Фоден, 66), Бернарду, Грилиш (Доку, 81), Холанд
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