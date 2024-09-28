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  4. Нет Родри и де Брюйне – нет победы. Манчестер Сити сыграл матч АПЛ
Чемпионат Англии
Ньюкасл
28.09.2024 14:30 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
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Англия
28 сентября 2024, 16:28 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:26
654
2

Нет Родри и де Брюйне – нет победы. Манчестер Сити сыграл матч АПЛ

Лидер потерял очки в матче с Ньюкаслом

28 сентября 2024, 16:28 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:26
654
2
Нет Родри и де Брюйне – нет победы. Манчестер Сити сыграл матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 6-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Манчестер Сити. Гости, которые вынуждены играть без ключевых хавбеков Родри и Кевина де Брюйне, потеряли два пункта, сыграв вничью 1:1.

В конце первого тайма в чужой штрафной здорово разобрался защитник манчестерцев Йошко Гвардиол, однако во втором тайме Энтони Гордон заработал пенальти и реализовал его.

Манчестер Сити с 14 пунктами остается лидером, у Ньюкасла 11 очков и место в топ-5.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1
Голы: Гордон, 58 (с пен) – Гвардиол, 35

Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Ливраменто, 78), Шер, Берн, Холл, Бруно, Тонали (Лонгстафф, 77), Жоэлинтон, Мерфи, Барнс (Уиллок, 76), Гордон

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис (Савиньо, 81), Ковачич, Гюндоган (Фоден, 66), Бернарду, Грилиш (Доку, 81), Холанд

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Манчестер Сити Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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