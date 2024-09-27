28 сентября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при Эдди Хау достаточно быстро превратилась из борца за выживание в участника квартета сильнейших в английском футболе. В итоге год назад клуб вернулся в Лигу чемпионов, после паузы длиной в два десятилетия. Но такую нагрузку неопытные в таком плане футболисты банально не потянули, закончив на последнем, четвертом месте в своем квартете, заодно столкнувшись с немалыми проблемами и на внутренней арене. В итоге все-таки молодой наставник смог сохранить пост и закончить на сравнительно высокой седьмой позиции. Правда, выигрыш кубка Манчестер Юнайтед оставил все равно без еврокубков. Но таким образом черно-белые разгрузили себе календарь в новом цикле. И удачно там стартовали, собрав после 4-х туров 10 очков, в том числе обыграв Вулверхэмптон. Возможно, после такого недооценили Фулхэм, которому проиграли 1:3.

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Манчестер Сити

Клуб смог в прошлом сезоне пополнить список трофеев Суперкубком УЕФА и победой на клубном чемпионате мира, а весной выиграл снова гонку у Арсенала за титул в АПЛ. Но точно ударом стал обидный вылет из Лиги чемпионов от будущего победителя, мадридского Реала. После такого ждали, что Гвардиола снова начнет переформатировать состав, но, даже продав Канселу (его, впрочем, списали рано, начав отправлять в аренду) и, главное, Альвареса, при тяжелой травме Бобба, так и ограничились в плане трансферов на вход подписанием Савио и возвращением Гюндогана. Впрочем, старт сезона показал, что Пеп здраво оценивал потенциал подопечных: те, взяв Суперкубок, начали и в Премьер-Лиге Англии. Но с Интером забивной Холанд промолчал, а британцы ограничились нулевой ничьей. После этого был горловой поединок, с Арсеналом. Там чуть не проиграли, хотя Троссарда удалили в раздевалку. Но в последнем штурме взяли хотя бы ничью. А потом со скандалом, минимально, обыграли в Кубке Лиги Уотфорд.

Статистика личных встреч

Горожане выиграли четырежды в пяти крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но они не в форме, еще и остались без Родри. Присмотримся к ставке на хозяев с форой +1 гол (коэффициент - 1,84).