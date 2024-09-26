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  4. Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
26 сентября 2024, 21:15 |
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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии

26 сентября 2024, 21:15 |
50
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Манчестер Сити Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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