Англия26 сентября 2024, 21:15 |
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Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии
26 сентября 2024, 21:15 |
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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