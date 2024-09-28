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Молодежные турниры
28 сентября 2024, 16:46 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:47
476
2

Сборная Украины U-16 разгромно проиграла сверстникам из Франции

На международном турнире в Испании команда Юрия Мороза пропустила от французов 8 безответных голов

28 сентября 2024, 16:46 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:47
476
2
Сборная Украины U-16 разгромно проиграла сверстникам из Франции
УАФ

23 сентября начался тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16. Подопечные Юрия Мороза участвуют в международном турнире в испанской Мурсии, где также выступают команды Англии, Франции и Израиля.

28 сентября украинские юноши встретились с французскими сверстниками и уступили – 0:8. В первом туре сине-желтые проиграли Англии – 0:3. В тот же день Франция победила Израиль – 2:1.

Международный турнир среди юношеских сборных U-16

Украина (U-16) – Франция (U-16) – 0:8 (0:5)
Голы: Жасинте (5, 20, 38), Суле (34), Доане (40), Н'Дого (56), Муноньо (74), Марто (84).

Украина (U-16): Пожар, Онищук, Левицкий (Гарбар, 46), Чуприн (Пламинский, 46), Коваль (Коман, 46), Гурин (Шукалович, 72), Трофим (Рыбак, 63), Кожушко (Ермак, 63), Зипир (Третьяков, 46), Задворный (Курячий, 15), Юрченко (Квиквиния, 63).

Следующий матч сборная Украины проведет 30 сентября против команды Израиля (начало – в 13:00 по киевскому времени).

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сборная Украины по футболу U-16
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Diesel
Гарне підростаюче покоління.
Все як завжди. По блату пропихують а потім чому ми дивуємося чому ми програємо Албанії. Та ми скоро будемо влітати Папуа Нова Гвінея. 
Аж зло бере що НІЧОГО не змінюється. Тільки бабло, відкати, кумовство.....Су..и.....
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+1
Андрій Заліщук
як дітей розкатали, незіграна ця збірна
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