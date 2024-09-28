Сборная Украины U-16 разгромно проиграла сверстникам из Франции

23 сентября начался тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16. Подопечные Юрия Мороза участвуют в международном турнире в испанской Мурсии, где также выступают команды Англии, Франции и Израиля.

28 сентября украинские юноши встретились с французскими сверстниками и уступили – 0:8. В первом туре сине-желтые проиграли Англии – 0:3. В тот же день Франция победила Израиль – 2:1.

Международный турнир среди юношеских сборных U-16

Украина (U-16) – Франция (U-16) – 0:8 (0:5)

Голы: Жасинте (5, 20, 38), Суле (34), Доане (40), Н'Дого (56), Муноньо (74), Марто (84).

Украина (U-16): Пожар, Онищук, Левицкий (Гарбар, 46), Чуприн (Пламинский, 46), Коваль (Коман, 46), Гурин (Шукалович, 72), Трофим (Рыбак, 63), Кожушко (Ермак, 63), Зипир (Третьяков, 46), Задворный (Курячий, 15), Юрченко (Квиквиния, 63).

Следующий матч сборная Украины проведет 30 сентября против команды Израиля (начало – в 13:00 по киевскому времени).