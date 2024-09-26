Украина U-16 потерпела разгромное поражение от Англии на турнире в Испании
Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза играет в Турнире развития
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела стартовый матч на Турнире развития УЕФА в Испании.
23 сентября начался учебно-тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16.
Подопечные Юрия Мороза выступают на международном турнире в испанской Мурсии.
В первом туре сине-желтые разгромно уступили сборной Англии (0:3), а дальше сыграют с командами Франции и Израиля (28 и 30 сентября).
Турнир развития УЕФА
1 тур, 26 сентября. Мурсия (Испания)
26.09. 19:00. Англия U-16 – Украина U-16 – 3:0
Украина (стартовый состав): Журавский, Пламинский, Гарбар, Онищук, Коман, Рыбак, Шукалович, Ермак, Курячий, Квиквиния, Третьяков.
Следующие матчи сборной Украины U-16
- 28.09. 13:00. Украина U-16 – Франция U-16
- 30.09. 13:00. Украина U-16 – Израиль U-16
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