Украина U-16 потерпела разгромное поражение от Англии на турнире в Испании

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела стартовый матч на Турнире развития УЕФА в Испании.

23 сентября начался учебно-тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16.

Подопечные Юрия Мороза выступают на международном турнире в испанской Мурсии.

В первом туре сине-желтые разгромно уступили сборной Англии (0:3), а дальше сыграют с командами Франции и Израиля (28 и 30 сентября).

Турнир развития УЕФА

1 тур, 26 сентября. Мурсия (Испания)

26.09. 19:00. Англия U-16 – Украина U-16 – 3:0

Украина (стартовый состав): Журавский, Пламинский, Гарбар, Онищук, Коман, Рыбак, Шукалович, Ермак, Курячий, Квиквиния, Третьяков.

Следующие матчи сборной Украины U-16