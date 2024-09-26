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26 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:29
459
0

Украина U-16 потерпела разгромное поражение от Англии на турнире в Испании

Сине-желтая команда под руководством Юрия Мороза играет в Турнире развития

26 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:29
459
0
Украина U-16 потерпела разгромное поражение от Англии на турнире в Испании
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) провела стартовый матч на Турнире развития УЕФА в Испании.

23 сентября начался учебно-тренировочный сбор юношеской сборной Украины U-16.

Подопечные Юрия Мороза выступают на международном турнире в испанской Мурсии.

В первом туре сине-желтые разгромно уступили сборной Англии (0:3), а дальше сыграют с командами Франции и Израиля (28 и 30 сентября).

Турнир развития УЕФА

1 тур, 26 сентября. Мурсия (Испания)

26.09. 19:00. Англия U-16 – Украина U-16 – 3:0

Украина (стартовый состав): Журавский, Пламинский, Гарбар, Онищук, Коман, Рыбак, Шукалович, Ермак, Курячий, Квиквиния, Третьяков.

Следующие матчи сборной Украины U-16

  • 28.09. 13:00. Украина U-16 – Франция U-16
  • 30.09. 13:00. Украина U-16 – Израиль U-16

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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