Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Почетный президент днепровского клуба жестко прошелся по Фридману и Русолу
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о последствиях управления клубом в его отсутствие.
- Какова ситуация с Днепром-1 на сегодня?
- До тех пор, пока я не сниму погоны, не могу ничего особо комментировать, хотя эмоций и много. Нанял компанию юристов, которые разгребают то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1. Я примерно понимаю, в чем проблема, но еще не до конца. Поэтому от конкретных обвинений и обращений в футбольные инстанции и правоохранительные органы пока воздерживаюсь.
- Можно подробнее, какую проверку проводят юристы? На предмет вывода средств из клуба?
- Да. Почему, например в 2021 году бюджет клуба был 70 миллионов, а в 2022, когда была война, стал 260? А в 2023 году вообще – 600. Откуда деньги? Кто утверждал бюджет, кто брал деньги, под что брали деньги и главный вопрос – у кого брали деньги и на каких условиях?
Такие вопросы надо задавать не мне, а конюху Коломойского – Фридману. Ему рано или поздно придется отвечать. Под что брали деньги? За какие достижения? Выиграли Лигу чемпионов или что-то подобное? Этого не видел, однако видел счета из отелей, где за виски выставляли более 100 000 гривен.
Есть еще «великий генеральный директор Карпат» Русол, его также спрашивайте. Где деньги и под что брались? 260 и 600 миллионов в стране, в которой война. Спрашивайте этих двух, а не меня, потому что я находился три года на войне.
- Да, а что с Днепром-1?
- Так случилось, что за три года полномасштабной войны руководство превратило Днепр-1 или в какую-то аферу или украли деньги и сбежали. Лично мой взгляд.
- Это началось еще в 2022 году?
- Да, когда в клубе пришли Красников и Кучер – эта харьковская шайка. Вопрос в другом – кто были должностные лица Днепра-1? Русол и Фридман. За финансовые вопросы отвечает коммерческий директор Фридман. Почему в 2022 году раз в неделю во время игр на международной арене клуб оплачивал тренерскому штабу счета на виски на более 100 000 гривен? Что это за тренеры такие?
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