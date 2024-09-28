ЛНЗ Черкассы

Матч команды начали спокойно. Однако очень быстро инициативой завладели игроки ЛНЗ. Мяч чаще был у них, они больше времени проводили на подступах к штрафной Черноморца, нежели оборонялись. Одесситы рассчитывали преимущественно на контригру, но больше выжидали возможностей для нее, чем в ней себя проявляли.

По большому счету больше половины всего первого тайма соперники играли, по сути, без ворот. Им они были совершенно не нужны. Ситуация в лучшую сторону в этом плане стала меняться, начиная с 23-й минуты, когда Салиху был вынужден реагировать на удар в исполнении Хобленко и выносить мяч куда подальше вперед. Вскоре после этого Топалов вскрыл защиту Черноморца, но отдал кривой пас в центр на Момо – передача до форварда не дошла. На 27-й минуте свой прицел проверил Путря, но в ближний угол не попал.

Игроки ЛНЗ на кураже после этого активизировались еще сильнее. Они явно переигрывали номинальных гостей, так как действовали компактнее и организованнее. И не оказалось ничего удивительно в том, что на 42-й минуте черкасцы забили гол.

Голкипер-новичок Черноморца Аниагбосо среагировал на удар в исполнении Путри метров с 9-ти, а Момо оказался на добивании в нужный момент и в нужном месте. 1:0.

После перерыва команды продолжили матч в невысоком темпе. При этом игру они возобновили довольно-таки паритетно, но очень быстро акценты в ней стали смещаться то в одну сторону, то в другую. Александр Бабич заменами постарался помочь подопечным прибавить в активности и желаемого добился. Черкасцы играли без перестановок, но имели запас, поэтому могли себе подобное позволить.

На 66-й минуте за игроков «Черноморца» сыграла перекладина после сейва Аниагбосо, когда бил Яшари. Тут же Бойко с углового закрутил мяч в каркас одесских ворот. Стало казаться, что вот-вот и игроки ЛНЗ забьют еще раз, и вопрос своей победы закроют окончательно. Впрочем, на фоне этого стали прибавлять одесситы. В первую очередь, в движении и желании. Все идеально у них сработало на 83-й минуте. Янаков со штрафного проверил реакцию Кучеренко, а затем он же с передачи Ермакова наказал игроков черкасской команды за расслабленность, когда они не должны были себе этого позволить.

1:1 – арбитр с помощниками долго пересматривали гол Янакова, пытаясь понять, вышел мяч за пределы поля или нет. Постановили, что все было в рамках правил. А счет, который установился, сохранился до финального свистка.

«Черноморец» в антирекордный 17-й раз (30 голов) сыграл в гостях с пропущенным голом, но в итоге не проиграл. Этим команда не испортила Бабичу 170-й тренерский матч в УПЛ. Одесситы в таблице 11-е с 7 очками. У ЛНЗ 5-я позиция и 12 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

ЛНЗ – Черноморец – 1:1

Момо, 42 – Янаков, 83

Олейник, 45+3, Халайла, 81, Путря, 90+3 - Жаржу Мозес, 51, Хобленко, 69

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Топалов (Авагимян, 67), Яшари, Олейник (Наумец, 67), Момо (Халайла, 76).

Черноморец: Аниагбосо – Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес (Янаков, 60), Габелок (Пшеничнюк, 74), Лацабидзе (Ермаков, 46), Билошевский, Кайо Гомес (Кисиль, 60), Попов (Калин, 79), Хобленко.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев)

Стадион: «Колос» (с.Ковалевка)

ЛНЗ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены ЛНЗ: Авагимян – 5,5, Наумец – 5,5, Халайла – 5,0.

Замены «Черноморца»: Ермаков – 6,0, Янаков – 6,5, Кисиль – 5,5, Пшеничнюк – б/о, Калин – б/о.