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  4. ЛНЗ – Черноморец – 1:1. Спасительный мяч на 83-й минуте. Видео голов, обзор
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 19:29 |
484
0

ЛНЗ – Черноморец – 1:1. Спасительный мяч на 83-й минуте. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 8-го тура УПЛ

28 сентября 2024, 19:29 |
484
0
ЛНЗ – Черноморец – 1:1. Спасительный мяч на 83-й минуте. Видео голов, обзор
УПЛ

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Команда из Черкасс вышла вперед на 42-й минуте – забил Момо, вырвал для одесситов одно очко Янаков на 83-й.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

ЛНЗ – Черноморец – 1:1

Голы: Момо, 42 – Янаков, 83

Видеообзор поединка

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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