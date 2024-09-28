В субботу, 28 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Черноморец».

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Команды сыграли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Команда из Черкасс вышла вперед на 42-й минуте – забил Момо, вырвал для одесситов одно очко Янаков на 83-й.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур

ЛНЗ – Черноморец – 1:1

Голы: Момо, 42 – Янаков, 83

Видеообзор поединка