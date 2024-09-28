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Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:01
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ЛНЗ – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги
28 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:01
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В субботу, 28-го августа, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ Черкассы и «Черноморец» Одесса.
Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Хозяева поля идут на 5-й строчке в таблице УПЛ с 14 очками и будут принимать «моряков», которые занимают 12-е место, имея в своем активе 6 пунктов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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