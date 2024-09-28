В субботу, 28-го августа, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ Черкассы и «Черноморец» Одесса.

Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля идут на 5-й строчке в таблице УПЛ с 14 очками и будут принимать «моряков», которые занимают 12-е место, имея в своем активе 6 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.