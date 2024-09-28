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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:01
14
0

ЛНЗ – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2024, 10:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 11:01
14
0
ЛНЗ – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 28-го августа, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ Черкассы и «Черноморец» Одесса.

Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля идут на 5-й строчке в таблице УПЛ с 14 очками и будут принимать «моряков», которые занимают 12-е место, имея в своем активе 6 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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