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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 15:30 – FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 03:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:23
66
0

Александр БАБИЧ: «Мы сделали психологический шаг вперед»

Главный тренер «Черноморца» подытожил игру с ЛНЗ

29 сентября 2024, 03:05 | Обновлено 29 сентября 2024, 03:23
66
0
Александр БАБИЧ: «Мы сделали психологический шаг вперед»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич проанализировал ничью своей команды (1:1) в матче 8 тура УПЛ против ЛНЗ.

«Мы ехали сюда за победой, но матч был более или менее ровный и мы получили один балл, который для нас очень важен. Очень приятно, что получилась такая волевая ничья, потому что пропустили в конце первого тайма, чуть не перестроились, но вовремя проявили характер, перестроились на другую схему, выпустили свежих игроков атаки и забили такой важный мяч. Если бы сыграли грамотнее, могли бы еще забить, там момент был у Ермакова, у Янакова был момент. Матч был ничейный, мы показали, что можем по ходу матча перестраиваться и выполнять задания.

Мы сделали такой психологический шаг вперед, потому что мы, проигрывая, вырвали ничью, это для нас как глоток воздуха. Надо еще много работать над реализацией, над защитой, но сегодня претензий ни к кому нет. Есть ошибки, мы их будем разбирать. Все игроки и даже сидевшие на скамейке были собраны, сконцентрированы и мобилизованы.

Справилась ли полузащита в обновленном варианте? Мы ждали от Габелка больше игры на мяче, а Билошевский и Лацабидзе больше отрабатывали и давали объем. Если не считать пропущенный мяч, все работало, но в атаке в первом тайме не хватило качества. Хотя и были хорошие переходные фазы.

Я считаю, у нас есть новая информация, ее нужно проработать. Эта ничья нам очень поможет.

Новичок-голкипер? Мы доверили место в воротах ему, потому что наш номер один Артур Рудько травмирован. Я считаю, что Аниагбосо оправдал наше доверие. Он очень волновался, в плане работы ногами есть над чем работать. Но у него хорошие габариты, рост, руки, на тренировках ему тяжело забить. Мы думали, кого ставить, и он нам очень помог. Но это только старт у него, Глущенко с ним работает. Сегодня он нам подарил надежду.

Плотно играли с Бутком? Конечно, соперник готовится, разбирает нас. В первом тайме мы Богдана слегка неправильно использовали.

Он наш капитан, отрабатывает в защите и нападении и подает пример молодым футболистам. Он профессионал и показывает свой профессионализм в играх и на тренировках», – сказал Бабич.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Черноморец).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фрэнсис Момо (ЛНЗ Черкассы).
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Сергей Рипьюк Источник: ФК Черноморец
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