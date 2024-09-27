ЛНЗ Черкассы

В восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 28 сентября, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Черноморец». Хозяева поля, которые после героической ничьей в Житомире идут на 5 строчке с 14 очками, будут принимать «моряков», которые после очередного поражения идут на 12 месте, имея в своем активе 6 пунктов.

ЛНЗ

Начало сезона для подопечных Карраско получилось очень неплохим, потому что черкасская команда проиграла лишь «Александрии» (0:2), и перед международной паузой потерпела поражение от вице-чемпионов УПЛ «Динамо» (0:1). А во всех остальных поединках «фиолетовые» одержали виктории (над «Левым Берегом», «Карпатами» и «Рухом») и с неплохим настроением пошли на временный перерыв.

Однако после паузы команда дважды сыграла вничью против на тот момент аутсайдера чемпионата «Колоса» и против лидера УПЛ «Полесья» (оба матча завершились со счетом 1:1). И если в Ковалевке можно сказать, что ЛНЗ не удалось реализовать моменты у ворот соперников, то в игре против «волков» черкасская команда должна благодарить вратаря Евгения Кучеренко, который на последних минутах помог ЛНЗ не проиграть. Теперь черкасский клуб будет играть дома с «Черноморцем», который будет стремиться реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Черноморец

А «моряки», в отличие от ЛНЗ, стартовали в новом розыграше УПЛ не так удачно, учитывая, что команда продолжала комплектоваться по ходу сезона. Однако сейчас можно сказать, что «Черноморец» уже завершил активный поиск игроков на футбольном рынке, и команда сейчас готова давать бой своим соперникам.

Относительно результатов, подопечные Александра Бабича пошли на международную паузу с 3 очками после 5 туров. Однако в следующих двух поединках в Одессе «Черноморец» смог победить «Ингулец» (1:0) благодаря голу на последних минутах игры и с таким же счетом уступил новичку УПЛ — «Карпатам». Теперь «моряки» едут в гости в Черкассы, где будут играть против местного ЛНЗ, который сейчас находится среди лидеров чемпионата, и точно захочет прервать безвыигрышную серию из трех поединков.

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге соперники между собой сыграли 2 раза. И в прошлом сезоне обе команды обменялись победами. В первом круге победили одесситы со счетом 2:0, где голами отличились Орест Кузык и Йон Шпорн. А во втором круге уже ЛНЗ праздновал победу со счетом 3:1. У черкасского клуба голы забивали Алексей Хобленко, Владислав Наумец и Денис Олейник, а у «моряков» отличился Андрей Штогрин.

Прогноз на противостояние

Данный поединок обещает быть непростым для обеих команд, ведь ЛНЗ будет точно играть на победу и при этом будет играть дома, где болельщики будут гнать вперед свою команду. Но в соперниках черкасского клуба «Черноморец», который хоть и непросто зарабатывает очки в чемпионате, однако не стоит недооценивать команду Бабича, которая может удивить своего соперника и испортить ему настроение. Прогнозируем, что этот поединок завершится ничьей.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Бойко, Бессала, Топалов, Яшари, Молло

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Бутко, Кайо Гомес, Габелок, Сигеев, Билошевский, Петряк, Хобленко