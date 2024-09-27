Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:58
149
0

ЛНЗ – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Карраско против Бабича. Чей тренерский замысел окажется победным?

27 сентября 2024, 15:47 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:58
149
0
ЛНЗ – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ

В восьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 28 сентября, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Черноморец». Хозяева поля, которые после героической ничьей в Житомире идут на 5 строчке с 14 очками, будут принимать «моряков», которые после очередного поражения идут на 12 месте, имея в своем активе 6 пунктов.

ЛНЗ

Начало сезона для подопечных Карраско получилось очень неплохим, потому что черкасская команда проиграла лишь «Александрии» (0:2), и перед международной паузой потерпела поражение от вице-чемпионов УПЛ «Динамо» (0:1). А во всех остальных поединках «фиолетовые» одержали виктории (над «Левым Берегом», «Карпатами» и «Рухом») и с неплохим настроением пошли на временный перерыв.

Однако после паузы команда дважды сыграла вничью против на тот момент аутсайдера чемпионата «Колоса» и против лидера УПЛ «Полесья» (оба матча завершились со счетом 1:1). И если в Ковалевке можно сказать, что ЛНЗ не удалось реализовать моменты у ворот соперников, то в игре против «волков» черкасская команда должна благодарить вратаря Евгения Кучеренко, который на последних минутах помог ЛНЗ не проиграть. Теперь черкасский клуб будет играть дома с «Черноморцем», который будет стремиться реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Черноморец

А «моряки», в отличие от ЛНЗ, стартовали в новом розыграше УПЛ не так удачно, учитывая, что команда продолжала комплектоваться по ходу сезона. Однако сейчас можно сказать, что «Черноморец» уже завершил активный поиск игроков на футбольном рынке, и команда сейчас готова давать бой своим соперникам.

Относительно результатов, подопечные Александра Бабича пошли на международную паузу с 3 очками после 5 туров. Однако в следующих двух поединках в Одессе «Черноморец» смог победить «Ингулец» (1:0) благодаря голу на последних минутах игры и с таким же счетом уступил новичку УПЛ — «Карпатам». Теперь «моряки» едут в гости в Черкассы, где будут играть против местного ЛНЗ, который сейчас находится среди лидеров чемпионата, и точно захочет прервать безвыигрышную серию из трех поединков.

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге соперники между собой сыграли 2 раза. И в прошлом сезоне обе команды обменялись победами. В первом круге победили одесситы со счетом 2:0, где голами отличились Орест Кузык и Йон Шпорн. А во втором круге уже ЛНЗ праздновал победу со счетом 3:1. У черкасского клуба голы забивали Алексей Хобленко, Владислав Наумец и Денис Олейник, а у «моряков» отличился Андрей Штогрин.

Прогноз на противостояние

Данный поединок обещает быть непростым для обеих команд, ведь ЛНЗ будет точно играть на победу и при этом будет играть дома, где болельщики будут гнать вперед свою команду. Но в соперниках черкасского клуба «Черноморец», который хоть и непросто зарабатывает очки в чемпионате, однако не стоит недооценивать команду Бабича, которая может удивить своего соперника и испортить ему настроение. Прогнозируем, что этот поединок завершится ничьей.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Пасич, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Бойко, Бессала, Топалов, Яшари, Молло

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Бутко, Кайо Гомес, Габелок, Сигеев, Билошевский, Петряк, Хобленко

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
28 сентября 2024 -
15:30
Черноморец
Ничья 3.80 Сделать ставку
По теме:
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФСК Мариуполь – Кремень, Металлист 1925 – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
Тяжелая травма. Игрок Ворсклы и молодежной сборной начал восстановление
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Черноморец прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К матчу с Динамо. Известно, когда Ворскла снова сыграет на своей арене
Футбол | 27 сентября 2024, 15:11 0
К матчу с Динамо. Известно, когда Ворскла снова сыграет на своей арене
К матчу с Динамо. Известно, когда Ворскла снова сыграет на своей арене

Полтавский клуб два домашних матча проведет в гостях

Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Футбол | 27 сентября 2024, 06:23 14
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?

26 сентября состоялись 9 поединков и завершился 1-й тур Лиги Европы

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Футбол | 27.09.2024, 07:42
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
Футбол | 27.09.2024, 12:52
Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 318
Футбол
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
26.09.2024, 10:19 2
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем