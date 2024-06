Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение

Завершился второй тур Евро-2024.

В группе Е играют Украина, Бельгия, Словакия и Румыния.

На турнире Евро-2024 группа, где выступает сборная Украины, является самой интересной в плане интриги. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в конкретной группе имеют одинаковое количество очков перед финальным туром.

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а во втором поединке встретятся Словакия и Румыния.

Турнирное положение в группе Е

4 - For the first time in UEFA European Championship history, all four teams in a specific group (Group E) are level points going into the final matchday. Stakes. #EURO2024 pic.twitter.com/vBoePUIQpz