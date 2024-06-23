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  4. Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 01:20 |
1749
1

Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение

У всех команд квартете Е одинаковое количество очков

23 июня 2024, 01:20 |
1749
1
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Завершился второй тур Евро-2024.

В группе Е играют Украина, Бельгия, Словакия и Румыния.

На турнире Евро-2024 группа, где выступает сборная Украины, является самой интересной в плане интриги. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в конкретной группе имеют одинаковое количество очков перед финальным туром.

  1. Румыния: 3 очка, разница мячей +1
  2. Бельгия: 3 очка, разница мячей +1
  3. Словакия: 3 очка, разница мячей 0
  4. Украина: 3 очка, разница мячей -2.

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а во втором поединке встретятся Словакия и Румыния.

Турнирное положение в группе Е

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Алексей Тиньков Источник: Opta
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