Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение

Завершился второй тур Евро-2024.

В группе Е играют Украина, Бельгия, Словакия и Румыния.

На турнире Евро-2024 группа, где выступает сборная Украины, является самой интересной в плане интриги. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в конкретной группе имеют одинаковое количество очков перед финальным туром.

Румыния: 3 очка, разница мячей +1 Бельгия: 3 очка, разница мячей +1 Словакия: 3 очка, разница мячей 0 Украина: 3 очка, разница мячей -2.

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а во втором поединке встретятся Словакия и Румыния.

Турнирное положение в группе Е