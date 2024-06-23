Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
У всех команд квартете Е одинаковое количество очков
Завершился второй тур Евро-2024.
В группе Е играют Украина, Бельгия, Словакия и Румыния.
На турнире Евро-2024 группа, где выступает сборная Украины, является самой интересной в плане интриги. Впервые в истории чемпионатов Европы все четыре команды в конкретной группе имеют одинаковое количество очков перед финальным туром.
- Румыния: 3 очка, разница мячей +1
- Бельгия: 3 очка, разница мячей +1
- Словакия: 3 очка, разница мячей 0
- Украина: 3 очка, разница мячей -2.
В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а во втором поединке встретятся Словакия и Румыния.
Турнирное положение в группе Е
4 - For the first time in UEFA European Championship history, all four teams in a specific group (Group E) are level points going into the final matchday. Stakes. #EURO2024 pic.twitter.com/vBoePUIQpz— OptaJean (@OptaJean) June 22, 2024
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