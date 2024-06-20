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Евро
Словения
20.06.2024 16:00 - : -
Сербия
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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 13:26 | Обновлено 20 июня 2024, 14:09
212
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Словения – Сербия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Евро-2024

20 июня 2024, 13:26 | Обновлено 20 июня 2024, 14:09
212
1
Словения – Сербия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 20 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С между сборными Словении и Сербии. Поединок состоится в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Сборные Словении и Сербии провели между собой четыре очных поединка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Их пути ранее пересекались в квалификации Евро-2012. Тогда на поле сербов имела место ничья 1:1, а в ответной игре в Словении победили хозяева – 1:0. Однако в итоговой таблице группы С квалификации сербы финишировали третьими (15 очков после 10 матчей), а словенцы расположились за ними (14 пунктов после также 10 игр).

В следующий раз Словения и Сербия сошлись тет-а-тет в группе 4 дивизиона В Лиги наций сезона-2022/2023. Сборная Сербии в домашнем матче разгромила словенцев со счетом 4:1, а на поле команды Словении соперники разошлись миром 2:2. В итоговой таблице квартета сербы заняли 1-е место, набрав 13 очков после 6 поединков, а Словения заняла 3-ю позицию (6 пунктов после 6 встреч).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словения – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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