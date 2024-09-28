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Чемпионат Бельгии
Серкль Брюгге
26.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Гент
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Бельгия
28 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:15
37
0

Брюгге разошелся миром с Шарлеруа на старте тура в Бельгии

27 сентября в чемпионате Бельгии сыгран стартовый матч 9-го тура

28 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:15
37
0
Брюгге разошелся миром с Шарлеруа на старте тура в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 сентября в чемпионате Бельгии сыгран стартовый матч 9-го тура.

Брюгге разошелся миром с Шарлеруа на старте тура в Бельгии.

Лидеры: Генк (19), Брюгге, Шарлеруа (по 14), Антверпен, Гент, Андерлехт (по 13).

Чемпионат Бельгии

9-й тур

27.09. 21:45. Шарлеруа – Брюгге – 1:1

Голы: Гиагон, 48 – Ванакен, 90+1

Перенесенный матч 5-го тура

26.09. 21:45. Серкль Брюгге – Гент – 2:1

Голы: Денкей, 77, 90+4 – Фадига, 90+8

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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