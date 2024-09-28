26.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Бельгия28 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:15
37
0
Брюгге разошелся миром с Шарлеруа на старте тура в Бельгии
27 сентября в чемпионате Бельгии сыгран стартовый матч 9-го тура
28 сентября 2024, 06:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:15
37
0
Вечером 27 сентября в чемпионате Бельгии сыгран стартовый матч 9-го тура.
Брюгге разошелся миром с Шарлеруа на старте тура в Бельгии.
Лидеры: Генк (19), Брюгге, Шарлеруа (по 14), Антверпен, Гент, Андерлехт (по 13).
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Чемпионат Бельгии
9-й тур
27.09. 21:45. Шарлеруа – Брюгге – 1:1
Голы: Гиагон, 48 – Ванакен, 90+1
Перенесенный матч 5-го тура
26.09. 21:45. Серкль Брюгге – Гент – 2:1
Голы: Денкей, 77, 90+4 – Фадига, 90+8
Турнирная таблица
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