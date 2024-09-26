Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года

34-летний испанский полузащитник Фран Мерида объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Игрок, которого в свое время называли жемчужиной академии «Барселоны» и который перебирался в лондонский «Арсенал» в статусе «нового Сеска Фабрегаса», так и не сумел оправдать выданных ему авансов.

Мерида провел только 16 официальных матчей за «Арсенал» (2 гола, 2 ассиста). Также выступал за «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Брагу», «Эркулес», «Атлетико Паранаэнсе», «Уэску», «Осасуну», «Эспаньол», «Тяньцзинь» и «Луго».

Летом 2024 года Мерида получил статус свободного агента, но так и не сумел найти новый клуб, решившись в итоге завершить карьеру.