Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Фран Мерида решил попрощаться с футболом
34-летний испанский полузащитник Фран Мерида объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
Игрок, которого в свое время называли жемчужиной академии «Барселоны» и который перебирался в лондонский «Арсенал» в статусе «нового Сеска Фабрегаса», так и не сумел оправдать выданных ему авансов.
Мерида провел только 16 официальных матчей за «Арсенал» (2 гола, 2 ассиста). Также выступал за «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Брагу», «Эркулес», «Атлетико Паранаэнсе», «Уэску», «Осасуну», «Эспаньол», «Тяньцзинь» и «Луго».
Летом 2024 года Мерида получил статус свободного агента, но так и не сумел найти новый клуб, решившись в итоге завершить карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25 сентября состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира 2024 по футзалу
Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)