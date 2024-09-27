Футболисты Шахтера продолжают подготовку к матчу чемпионата Украины с Вересом. 26 сентября команда под руководством Марино Пушича провела тренировку на базе спорткомплекса Святошин.

Сначала горняки посетили теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, а затем команда перешла на поле. Предыгровая сессия состояла из разминки, квадратов на удержание мяча, тактических упражнений и отработки стандартных положений.

После занятия оранжево-черные отправились автобусом в Ровно и прибыли туда ближе к вечеру. Матч 8-го тура УПЛ Верес – Шахтер состоится 27 сентября на стадионе Авангард, игра начнется в 18:00.

ВИДЕО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Вереса