ВИДЕО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Вереса
Горняки под руководством Марино Пушича провели тренировку в Святошине
Футболисты Шахтера продолжают подготовку к матчу чемпионата Украины с Вересом. 26 сентября команда под руководством Марино Пушича провела тренировку на базе спорткомплекса Святошин.
Сначала горняки посетили теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, а затем команда перешла на поле. Предыгровая сессия состояла из разминки, квадратов на удержание мяча, тактических упражнений и отработки стандартных положений.
После занятия оранжево-черные отправились автобусом в Ровно и прибыли туда ближе к вечеру. Матч 8-го тура УПЛ Верес – Шахтер состоится 27 сентября на стадионе Авангард, игра начнется в 18:00.
ВИДЕО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Вереса
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