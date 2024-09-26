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Чемпионат Германии
Бавария
28.09.2024 19:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
26 сентября 2024, 22:01 |
49
0

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 19:30 поединок Бундеслиги

26 сентября 2024, 22:01 |
49
0
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Байер

В субботу, 28 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Байер
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Трансляция матча В эфире

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Бавария Байер Бавария - Байер смотреть онлайн Бундеслига чемпионат Греции по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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