Германия26 сентября 2024, 22:01 |
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Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 19:30 поединок Бундеслиги
26 сентября 2024, 22:01 |
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – БайерСмотреть трансляцию
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