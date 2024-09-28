С суперголом. Бавария и Байер сыграли матч Бундеслиги
Претенденты на титул сыграли вничью
В матче чемпионата Германии чемпион Байер приехал в гости к Баварии и свел поединок к ничьей 1:1. Команда Хаби Алонсо сумела остановить невероятную атаку мюнхенцев, у которых было 20 голов в последних трех встречах.
Отметим классный гол хавбека Баварии Александара Павловича, который сравнял счет красивым дальним ударом.
Бавария впервые в сезоне теряет очки и с 13 пунктами остается лидером. У Байера 10 пунктов.
Чемпионат Германии. 5-й тур
Бавария – Байер 1:1
Голы: Павлович, 39 – Андрих, 31
Бавария: Нойер, Геррейру (Ляймер, 78), Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе (Сане, 78), Мусиала, Гнабри (Коман, 65), Кейн (Мюллер, 86)
Байер: Градецки, Тапсоба, Та, Хинкапи, Гримальдо (Белосьян, 90), Фримпонг, Андрих, Джака, Вирц (Паласиос, 90), Террье (Адли, 58), Бонифейс (Телла, 78)
Вольфсбург – Штутгарт 2:2
Голы: Винд, 20, Амоура, 68 – Мийо, 32, Ундав, 90+7
Лейпциг – Аугсбург 4:0
Голы: Шешко, 11, 15, Опенда, 46, Симонс, 57
Боруссия М – Унион 1:0
Гол: Чванчара, 90+6
Фрайбург – Санкт-Паули 0:3
Голы: Саад, 12, 72, Афолаян, 45
Майнц – Хайденхайм 0:2
Голы: Пьерингер, 15, Шоппнер, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Палмер разбирается с Брайтоном
Алексей Сливченко настаивает, что с таким подходом к делу шансов на чемпионство у «горняков» нет