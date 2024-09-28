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Чемпионат Германии
Бавария
28.09.2024 19:30 – FT 1 : 1
Байер
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Германия
28 сентября 2024, 21:26 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:58
647
4

С суперголом. Бавария и Байер сыграли матч Бундеслиги

Претенденты на титул сыграли вничью

28 сентября 2024, 21:26 | Обновлено 28 сентября 2024, 21:58
647
4
С суперголом. Бавария и Байер сыграли матч Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Германии чемпион Байер приехал в гости к Баварии и свел поединок к ничьей 1:1. Команда Хаби Алонсо сумела остановить невероятную атаку мюнхенцев, у которых было 20 голов в последних трех встречах.

Отметим классный гол хавбека Баварии Александара Павловича, который сравнял счет красивым дальним ударом.

Бавария впервые в сезоне теряет очки и с 13 пунктами остается лидером. У Байера 10 пунктов.

Чемпионат Германии. 5-й тур

Бавария – Байер 1:1
Голы: Павлович, 39 – Андрих, 31

Бавария: Нойер, Геррейру (Ляймер, 78), Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе (Сане, 78), Мусиала, Гнабри (Коман, 65), Кейн (Мюллер, 86)

Байер: Градецки, Тапсоба, Та, Хинкапи, Гримальдо (Белосьян, 90), Фримпонг, Андрих, Джака, Вирц (Паласиос, 90), Террье (Адли, 58), Бонифейс (Телла, 78)

Вольфсбург – Штутгарт 2:2
Голы: Винд, 20, Амоура, 68 – Мийо, 32, Ундав, 90+7

Лейпциг – Аугсбург 4:0
Голы: Шешко, 11, 15, Опенда, 46, Симонс, 57

Боруссия М – Унион 1:0
Гол: Чванчара, 90+6

Фрайбург – Санкт-Паули 0:3
Голы: Саад, 12, 72, Афолаян, 45

Майнц – Хайденхайм 0:2
Голы: Пьерингер, 15, Шоппнер, 86

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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pol-55
Коли дальні удари грізна *зброя* .Баєр сьогодні грав *автобусом*2удара за гру по воротах 31,87хв.,але дала результат. Р.S.Якась св-ч Гаррі травмувала.
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