Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам
Лекция по теме «Коррупция – культурная проблема или рациональный выбор».
Представители Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола прочитали украинским арбитрам лекцию на тему: «Коррупция – культурная проблема или рациональный выбор».
Во время лекции рефери ознакомились с миссией комитета, которая состоит в поддержке и продвижении принципов честной игры, нравственного поведения и справедливости в футболе и создании футбольной среды, свободной от коррупции, договорных матчей и нечестной игры, с высоким уровнем этических стандартов для всех участников.
Также слушатели были ознакомлены с главными принципами нравственного поведения в соответствии с Кодексом этики и честной игры УАФ.
ФОТО. Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам
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