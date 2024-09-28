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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 06:30
16
0

Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам

Лекция по теме «Коррупция – культурная проблема или рациональный выбор».

28 сентября 2024, 05:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 06:30
16
0
Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам
УАФ

Представители Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола прочитали украинским арбитрам лекцию на тему: «Коррупция – культурная проблема или рациональный выбор».

Во время лекции рефери ознакомились с миссией комитета, которая состоит в поддержке и продвижении принципов честной игры, нравственного поведения и справедливости в футболе и создании футбольной среды, свободной от коррупции, договорных матчей и нечестной игры, с высоким уровнем этических стандартов для всех участников.

Также слушатели были ознакомлены с главными принципами нравственного поведения в соответствии с Кодексом этики и честной игры УАФ.

ФОТО. Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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