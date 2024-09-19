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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:35
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Комитет этики и честной игры провел лекции для украинских сборных и клубов

Слушателями стали Карпаты Львов, Рух Львов, Куликов-Белка, Скала Стрый

19 сентября 2024, 15:05 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:35
10
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Комитет этики и честной игры провел лекции для украинских сборных и клубов
УАФ

В целях повышения осведомленности игроков, тренеров и персонала основных и молодежных команд по принципам честной игры Комитет этики и честной игры УАФ в сезоне 2024/25 проводит плановые образовательные лекции для национальных сборных, а также клубов Украинской Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги.

Уже проведены лекции для юношеской сборной Украины U-17, девичьих сборных Украины WU-17 и WU-18, ФК Карпаты Львов – как для основной, так и для молодежной U-19 команды, ФК Рух Львов – для первой команды, Рух-2 и Рух U-19, ФК Куликов-Белка, а также для футболистов и персонала команды Скала Стрый.

Эти меры способствуют развитию культуры честности в футболе и обеспечивают лучшее понимание важности соблюдения Кодекса по этике и честной игре. В ходе них были приведены примеры резонансных случаев неэтичного поведения в футболе и того, какие последствия они имеют. Также говорилось о случаях договорных матчей, приводящих к дисквалификации клубов, игроков и арбитров и потере доверия болельщиков.

В рамках мероприятий также был представлен чат-бот Fair Play Assistant, в котором все лица, связанные с футболом, могут сообщать о возможных нарушениях кодекса, а также ознакомиться с законодательством Украины, регулирующим борьбу с влиянием (манипулированием) на результаты спортивных соревнований. Этот инструмент станет полезным ресурсом для игроков и клубов, способствуя повышению уровня осведомленности и соблюдению нравственных норм в спорте.

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Комитет этики и честной игры УАФ фото договорные матчи Карпаты Львов Рух Львов Куликов-Белка Скала 1911 Стрый Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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