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Чемпионат Италии
Дженоа
28.09.2024 19:00 - : -
Ювентус
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Италия
28 сентября 2024, 01:49 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:52
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0

Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 сентября в 19:00 по Киеву

28 сентября 2024, 01:49 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:52
9
0
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 6-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Дженоа

Команда провела позапрошлый сезон в Серии В. Но, кажется, это было то чистилище, прохождение которого грифонам пошло на пользу. Ведь клуб из Генуи именно там получил нынешнего наставника, Джилардино. Альберто не только вернул подопечных в Серию А, но и уверенно продолжил уже на более высоком уровне - в итоге закончили на одиннадцатой позиции. Летом ушли снова лидеры, Мартинес, Гудмундссон и Ретеги, и список можно продолжать. А в сентябре тяжелую травму получил Малиновский. Такие потери компенсировать безболезненно не получилось, и, начав с ничьей против чемпиона, Интера, и победы над Монцей, потом прибавили всего одно очко за три следующих тура (1:1 с кризисной Ромой при поражениях 0:2 Вероне и даже Венеции). В принципиальном поединке против Сампдории в Кубке, не выиграв в основное время, уступили в серии пенальти.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне поднялся на третье место в Серии А и даже выиграл кубок Италии. Но все равно Старая Синьора решила провернуть капитальный ремонт. Не просто появился новый наставник, Тиаго Мотта - понятно, что это было вызвано его удачной работой в Болонье, что сейчас играет в Лиге чемпионов. В Турине провели масштабную, и не дешевую, чистку состава, когда за бесценок или вообще бесплатно отпускали недавних игроков основное обоймы, и тратили десятки миллионов на Кефрема Тюрама, Дугласа Луиса и Копмейнерса. Начинал в Турине итальянский бразилец с пары уверенных побед, 3:0, с побед над Комой и Вероной, но потом были только нулевые ничьи, с Ромой, Эмполи и Наполи, и только в Лиге чемпионов на выезде справились с ПСВ, закончив 3:1.

Статистика личных встреч

Старая Синьора не может выиграть у этого соперника вот уже трижды кряду: поражение и пара ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что выиграют гости из Турина. Но с атакой проявились проблемы у обоих оппонентов. Так что остановимся на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
28 сентября 2024 -
19:00
Ювентус
Тотал голов меньше 2.5 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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