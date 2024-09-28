Невероятная серия Ювентуса. Дубль Влаховича, без пропущенных голов в сезоне

Ювентус в матче 6-го тура чемпионата Италии обыграл Дженоа со счетом 3:0 благодаря дублю форварда Душана Влаховича на старте второго тайма и голу Консейсау в конце встречи.

Туринцы выиграли впервые в Серии A после трех кряду туров, где Ювентус сыграл по 0:0. При этом команда продлила невероятную серию без пропущенных голов в чемпионате Италии – шесть матчей, ноль голов. Команде в сезоне сумел забить только ПСВ в Лиге чемпионов.

Ювентус набрал 12 очков и до матчей конкурентов стал лидером, у Дженоа, которая играет без Руслана Малиновского, осталось 5 пунктов.

Чемпионат Италии. 6-й тур

Дженоа – Ювентус 0:3

Голы: Влахович, 48, 55, Консейсау, 89

Дженоа: Голлини, Де Винтер, Бани, Васкес, Аханор (Маттурро, 69), Миретти (Каса, 69), Бадель (Бохинен, 26), Френдруп, Дзаноли, Пинамонти, Оливейра (Анкея, 69)

Ювентус: Перин, Данило, Калулу (Савона, 74), Бремер, Роухи (Камбьясо, 74), Маккени (Дугдас Луис, 62), Фаджоли, Гонсалес (Консейсау, 62), Коопмейнерс, Йылдыз (Тюрам, 74), Влахович