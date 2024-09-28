28 сентября на «Молинью» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон Уондерерс» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вулверхэмптон Уондерерс

Команда начинает второй сезон под руководством О'Нила. Гари занял тренерский пост перед началом прошлого розыгрыша, причем в буквальном смысле: за неделю до старта Премьер-Лиги его предшественник, Лопетеги, устроил демарш, добившись отставки. Ничего, молодой англичанин успешно справился, заняв с новыми подопечными 14-е место. Хотя на старте проблем хватало. И, возможно, сейчас этим себя успокаивают, ведь клуб провалился в первых поединках нового розыгрыша провален напрочь. Выиграли только у Бернли, и то в Кубке Лиги - но и там успели вылететь от следующего соперника, Брайтона. В АПЛ же получилось только с Ноттингем Форест зацепились за очко, сыграв вничью 1:1. Всем остальным Вулвз проигрывали, что может объясняться тяжелым календарем: команда успела сыграть с Арсеналом, Челси, Ньюкаслом и Астон Виллой. Но сейчас будет то же самое...

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Ливерпуль

Клуб начал сезон под руководством нового тренера - Арне Слот. Причем преемник Клоппа получил только одного полноценного новичка, Кьезу. И то, кажется, больше хотели Субименди, но уж очень низким стал ценник у списанного в Ювентусе итальянца. С другой стороны, и лидеров сохранили, и сыгранная обойма обеспечила голландскому менеджеру удачный старт, из побед, в том числе и с выездным разгромом Манчестер Юнайтед. Но в сентябре, казалось, медовый месяц нового тренера на Туманном Альбионе закончился: его подопечные ухитрились проиграть на Энфилде Ноттингем Форест. Но ничего подобного, дальше красные уверенно обыграли и Милан в Лиге чемпионов, и Борнмут в АПЛ.

Статистика личных встреч

Были раньше удачи у волков, но вот уже трижды они только проигрывали мерсисайдцам.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Согласимся и поставим на то, что тут победят Салах и компания с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).