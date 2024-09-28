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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
28.09.2024 19:30 – FT 1 : 2
Ливерпуль
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Англия
28 сентября 2024, 21:35 |
408
2

Новый лидер АПЛ! Ливерпуль в непростой игре одолел на выезде Вулверхэмптон

Подопечные Арне Слота победили со счетом 2:1

28 сентября 2024, 21:35 |
408
2
Новый лидер АПЛ! Ливерпуль в непростой игре одолел на выезде Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

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Игра прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Подопечные Арне Слота победили со счетом 2:1.

Открыл счет в матче защитник гостей Конате в первом тайме. Однако во втором «волки» сравняли – забил Аит-Нури. На 61-й «Ливерпуль» получил право на пробитие пенальти, который успешно реализовал Салах и принес победу своей команде.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» вышел на первое место АПЛ с 15 очками в активе. У «Ман Сити» и «Арсенала» по 14 пунктов, а у «Челси» – 13.

АПЛ. 6-й тур, 28 сентября.

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:2
Голы: Аит-Нури, 56 - Конате, 45+2, Салах, 61.

Вулверхэмптон: Джонстон, Аит-Нури, Гомеш, Буэно (Дойл, 77), Семеду, Андре, Белльгард (Боржеш, 52), Гомес, Лемина, Матеус Кунья, Ларсен (Хван Хи Чхан, 68).

Ливерпуль: Алиссон, Робертсон (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи (Джонс, 73), Диас (Гакпо, 73), Салах, Диогу Жота.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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cooperchack
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OKs100
Это пока что, АПЛ выиграет Астон Вилла.
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