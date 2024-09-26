28.09.2024 19:30 - : -
Англия26 сентября 2024, 21:40 |
28
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Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 19:30 матч чемпионата Англии
26 сентября 2024, 21:40 |
28
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В субботу, 28 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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