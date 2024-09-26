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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
28.09.2024 19:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 сентября 2024, 21:40 |
28
0

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 19:30 матч чемпионата Англии

26 сентября 2024, 21:40 |
28
0
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 28 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вулверхэмптон – Ливерпуль
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Вулверхэмптон Ливерпуль Вулверхэмптон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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