Педриньо пояснил, почему Шахтер не сумел переиграть Верес в 8-м туре УПЛ

27 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Авангард в Ровно. Игра завершилась со счетом 1:1.

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После завершения встречи игрок донецкого коллектива Педриньо прокомментировал результат встречи:

– Педриньо, очень напряженный и моментами нервный вышел матч с «Вересом» в Ровно. Каким будет твой анализ игры и огорчены ли вы?



– На самом деле игра была довольно сложной. Конечно, мы стремились вернуться с победой и делали для этого все возможное, но в определенный момент, возможно, нам не хватило здоровой агрессии. Однако мы не будем опускать руки и продолжим упорно работать. «Шахтер» – большой клуб, который всегда должен быть на вершине, и мы будем делать все, чтобы отстаивать это гордое звание в каждой игре и на тренировках.

– Кроме здоровой агрессии, чего еще не хватало команде, ведь после первого тайма счет был ничейным? Может, определенные нюансы с результативностью и реализацией?



– Да, думаю, мы действительно должны поработать именно в аспекте завершения, как игр, так и атакующего потенциала. Мы должны несколько лучше войти в игровой ритм, ведь сезон набирает обороты, и со своей стороны должны работать больше над тем, что уже делаем, и искать меньше отговорок, чтобы радовать болельщиков.

– Впереди у команды матч Лиги чемпионов. Как сейчас морально перестроиться и какие выводы следует сделать в преддверии этого еврокубкового поединка?



– Мы знаем, что украинский чемпионат и Лига чемпионов – это разные турниры, и мы концентрируемся на каждом отдельно взятом матче. Конечно, Лига чемпионов – невероятный турнир с лучшими игроками и клубами мира. Мы должны работать, наращивать свой потенциал во всех аспектах, как в атакующем, так и в оборонном, и в целом становиться лучше.