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Англия
28 сентября 2024, 07:00 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:50
142
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Манчестер Сити

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ 2024/25 28 сентября в 14:30 по Киеву

28 сентября 2024, 07:00 | Обновлено 28 сентября 2024, 07:50
142
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ньюкасл – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

После 5 туров горожане занимают первое место с 13 очками из 15 возможных. Ньюкасл с 10 пунктами располагается на 6-й позиции.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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