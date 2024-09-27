Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины

Уже совсем скоро главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров огласит список футболистов, которые в составе главной команды страны будут готовиться к октябрьским матчам Лиги наций.

В прошлый раз, то бишь накануне старта «сине-желтых» в новом сезоне, «список Реброва» претерпел минимальные изменения по сравнению с теми футболистами, которых Сергей Станиславович вызывал на Евро-2024.

И на ЧЕ, и в сентябрьском отрезке ЛН сборная Украины провалилась. Стало быть, нужно что-то менять. И если поменять главного тренера не получится – УАФ в очередной раз поддержала Реброва – то тогда в сборной нужны новые лица.

Sport.ua предлагает свое видение этих новых лиц в сборной Украины.

Артем Бондаренко

Возраст: 24 года

Клуб: «Шахтер»

ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Универсальный полузащитник «горняков» был в поле зрения тренерского штаба сборной Украины, однако ни среди кандидатов на поездку на чемпионат Европы, ни среди вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций Бондаренко не оказалось.

Что касается его невызова на Евро-2024, то в этой связи объяснить все просто: Артем не весьма убедительно завершил весенний отрезок минувшего сезона.

Не блистал Бондаренко и на старте нынешнего сезона. Впрочем, как не блистал и весь «Шахтер».

Однако с середины сентября чемпион Украины вернулся к своей игре. И одну из ключевых ролей в этом ренессансе «горняков» играл именно Бондаренко.

Учитывая, что этот полузащитник может сыграть и на месте волнореза, которое оказалось уязвимым в нынешней сборной Украины, то вызов Бондаренко на октябрьские матчи «сине-желтых» видится очевидным. Собственно, по нашей информации, Ребров действительно вызовет этого игрока на ближайшие матчи национальной сборной.

Александр Назаренко

Возраст: 24 года

Клуб: «Полесье»

ФК Полесье. Александр Назаренко

Назаренко – одно из главных открытий нынешнего сезона УПЛ. В активе полузащитника «Полесья» шесть забитых мячей. По этому показателю он лидер чемпионата. Кроме того, на счету Александра – три результативные передачи.

Он был заметен и в предыдущем своем клубе – «Днепре-1», откуда вызывался в молодежную сборную. Однако это впервые в своей взрослой карьере он заиграл так солидно и стабильно, преодолев не только болезнь роста, но и частые травмы.

Однако в данном случае обязательно нужно делать поправку на его амплуа. Назаренко – левофланговый вингер. Эта позиция в нашей сборной не является дефицитной. И фактически отдана на откуп Мудрику. Поэтому сложно представить, что консервативный Ребров решится на ход конем.

Тем не менее, если исходить именно из игровых характеристик и игровой формы, то Назаренко как никто другой, на наш взгляд, заслуживает вызова в сборную. Этот вызов он должен получить хотя бы потому, чтобы стало понятно, что национальная команда Украины – не закрытый клуб.

Алексей Гуцуляк

Возраст: 26 лет

Клуб: «Полесье»

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В этом случае проблема аналогичная той, что и у Назаренко. На месте правого полузащитника (родное амплуа для Гуцуляка) в сборной играют либо Цыганков, либо Ярмоленко. Пробиться за их мощными спинами в главную команду страны – задача сверхсложная.

Однако, на наш взгляд, в данном случае нужно обязательно делать поправку на контекст. Динамовский капитан уже на закате своей карьеры, и его игровая форма далека от идеала. С другой стороны, Цыганков тоже сейчас не в лучших кондициях. Стало быть, сейчас очень хороший момент, чтобы наконец-то дать настоящий шанс Гуцуляку в главной команде страны.

Ведь есть, за что. Четыре забитых мяча, одна голевая передача: неплохой улов для полузащитника в шести стартовых турах УПЛ.

Но ведь даже не это главное. Главное в данном случае, что Гуцуляк – один из немногих отечественных игроков, обладающий такой редкой для наших широт добродетелью, как дриблинг. Возможность решать эпизод в одиночку – весьма красноречивый факт, чтобы его игнорировать.

Арсений Батагов

Возраст: 22 года

Клуб: «Трабзонспор» (Турция)

ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Настоящая находка для сборной Украины, ведь Батагов одинаково квалифицировано может играть как на месте центрального защитника, так и на месте опорного полузащитника.

Бывший футболист «Зари» регулярно вызывался в молодежную сборную. Вызывался он туда и уже в качестве игрока «Трабзонспора». Более того, Батагов – капитан нашей молодежки.

А поскольку молодежная сборная выполнила свою главную задачу – пробилась на чемпионат мира, значит, сейчас Ребров может получить серьезное подспорье из коллектива Унаи Мельгосы. И одним из главных кандидатов на такое «подспорье» видится именно универсал Батагов.

И вряд ли в этом случае должен смущать факт отсутствия игровой практики на клубном уровне. Подобное сейчас для наших легионеров – не в диковинку.

Игорь Краснопир

Возраст: 21 год

Клуб: «Рух»

ФК Рух. Игорь Краснопир

«Оболонь» явно потеряла, а «Рух» явно приобрел: именно так можно охарактеризовать переход уже бывшего форварда «пивоваров» во Львов.

На новом рабочем месте талант Краснопира раскрылся по-новому. Центрфорвард постоянно обостряет игру, создает много моментов, забивает.

Сейчас в его активе – четыре забитых мяча в шести поединках. Весьма неплохой показатель. На видном счету этот парень и в молодежной сборной Украины.

Те, кто видели последний по счету поединок «Руха» в УПЛ – выездную игру против «Динамо», - имели возможность сложить представление об этом нападающем. Настырный, техничный, быстрый, с неплохой антропометрией.

На наш взгляд, Краснопир уже сейчас мог бы составить конкуренцию тем привычным для нашего слуха нападающим, которых Ребров постоянно вызывает в сборную. Но вот рискнет ли Сергей Станиславович – это уже другой вопрос.