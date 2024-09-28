БИЗИМАНА: «Игра Кривбасса против Александрии – это своеобразное дерби»
Полузащитник криворожского клуба рассказал о предстоящей игре
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о следующем домашнем матче 8-го тура УПЛ против «Александрии».
– Чего можно ожидать от нашего следующего соперника – «Александрии»?
– Знаем, что «Александрия» – один из лидеров сезона, до сих пор не проиграла ни одного матча. Настраиваемся на тяжелое противостояние, но мы к этому готовы. Это наши географические соседи: город Александрия не слишком далеко от Кривого Рога. Поэтому это будет интересное противостояние, можно сказать, своеобразное дерби. Все ребята понимают, что «Александрия» показывает отличный футбол. Мы готовы к этому матчу и психологически, и физически, и настроены только на победу.
– Вспоминаешь прошлый матч против этой команды? Тебе удалось тогда забить в концовке, и твой гол помог «Кривбассу» победить.
– Да, это был отличный гол, который помог команде, ведь нам нужны были очки. Гол на последних минутах приносит невероятные эмоции. Но тот матч – уже история. К тому же мы анализировали, что нынешняя «Александрия» – это совсем другая команда. Есть новые игроки и показывает уже другой футбол.
– Что касается изменений в «Александрии». Анализировали ли это?
– Когда меняются футболисты, меняется и манера игры команды. В прошлом сезоне их игра была опасной, они больше играли на оборону, рисковали, в результате чего совершали ошибки. Но в этом сезоне, я думаю, все изменилось, ведь появилось много опытных игроков, пытающихся играть более остро.
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