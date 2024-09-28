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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 05:54 | Обновлено 28 сентября 2024, 06:22
36
0

БИЗИМАНА: «Игра Кривбасса против Александрии – это своеобразное дерби»

Полузащитник криворожского клуба рассказал о предстоящей игре

28 сентября 2024, 05:54 | Обновлено 28 сентября 2024, 06:22
36
0
БИЗИМАНА: «Игра Кривбасса против Александрии – это своеобразное дерби»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о следующем домашнем матче 8-го тура УПЛ против «Александрии».

– Чего можно ожидать от нашего следующего соперника – «Александрии»?

– Знаем, что «Александрия» – один из лидеров сезона, до сих пор не проиграла ни одного матча. Настраиваемся на тяжелое противостояние, но мы к этому готовы. Это наши географические соседи: город Александрия не слишком далеко от Кривого Рога. Поэтому это будет интересное противостояние, можно сказать, своеобразное дерби. Все ребята понимают, что «Александрия» показывает отличный футбол. Мы готовы к этому матчу и психологически, и физически, и настроены только на победу.

– Вспоминаешь прошлый матч против этой команды? Тебе удалось тогда забить в концовке, и твой гол помог «Кривбассу» победить.

– Да, это был отличный гол, который помог команде, ведь нам нужны были очки. Гол на последних минутах приносит невероятные эмоции. Но тот матч – уже история. К тому же мы анализировали, что нынешняя «Александрия» – это совсем другая команда. Есть новые игроки и показывает уже другой футбол.

– Что касается изменений в «Александрии». Анализировали ли это?

– Когда меняются футболисты, меняется и манера игры команды. В прошлом сезоне их игра была опасной, они больше играли на оборону, рисковали, в результате чего совершали ошибки. Но в этом сезоне, я думаю, все изменилось, ведь появилось много опытных игроков, пытающихся играть более остро.

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Кривбасс - Александрия Кривбасс Кривой Рог Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Джихад Бизимана
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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