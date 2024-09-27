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  4. «Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 21:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:06
1237
11

«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ

Команда потеряла очки в Ровно

27 сентября 2024, 21:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:06
1237
11
«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич дал комментарий после матча чемпионата Украины с Вересом, который завершился вничью 1:1. Наставник отметил ошибку, которая привела к голу, а также плохую реализацию моментов.

«Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля».

«Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь».

«Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации», – сказал Пушич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 11
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zzg77
Цілком згоден з ним, дужен гарна гра!!!!
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+2
avk2307
Матч якісний значить скоро буде добре.
І до речі New Zelander так казав.Смачний, пальці оближеш
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+2
Gargantua81
за первый тайм ни одного момента в игре с одной из самых слабых команд чемпионата.
ну качество конечно.
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+1
Saar
Якщо він думає, що це "якісна гра", хай цей колгосп так грає і надалі🤣🤣
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+1
FunnyCat_____
нормальный физрук за свои деньги
 ржавые, ну реально вы думали возьмете массажиста который рядом с тренером Фейенорда сидит на лавке и будете как Фейенорд играть?
у меня для вас плохие новости 
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+1
Перець
Збирай потроху чемодани 
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0
DK1961
серун: это лучший Шахтер в истории
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0
DK1961
Так у вас и моментов то не было. Только в самом конце игры я насчитал два момента. Но у Вереса тоже были именно в конце! Неназначенный пеналь в ваши крысиные ворота и выход один на один черненького игрока Вереса.
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0
Віктор Коробка
Неприпустима якраз відсутність реалізації. Неприпустимо команді з амбіціями мати всього 2 нападника, та й ті досить посередні. Ну і з центром оборони теж щось треба робити, тут згоден. 
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-1
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