«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ

Тренер Шахтера Марино Пушич дал комментарий после матча чемпионата Украины с Вересом, который завершился вничью 1:1. Наставник отметил ошибку, которая привела к голу, а также плохую реализацию моментов.

«Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля».

«Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь».

«Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации», – сказал Пушич.