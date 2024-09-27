«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
Команда потеряла очки в Ровно
Тренер Шахтера Марино Пушич дал комментарий после матча чемпионата Украины с Вересом, который завершился вничью 1:1. Наставник отметил ошибку, которая привела к голу, а также плохую реализацию моментов.
«Матч был не сложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля».
«Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь».
«Матч не сложный был, мы сами сделали его сложным. Ошибка, безусловно, привела к голу, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации», – сказал Пушич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае
Поединок состоится 27 сентября в 21:45 по Киеву
І до речі New Zelander так казав.Смачний, пальці оближеш
ну качество конечно.
ржавые, ну реально вы думали возьмете массажиста который рядом с тренером Фейенорда сидит на лавке и будете как Фейенорд играть?
у меня для вас плохие новости