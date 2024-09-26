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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 19:27 |
134
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец

28 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 19:27 |
134
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
УПЛ

В субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Михайлюк Артем из Житомира.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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alex belogubko
100% Бабич сдаст игру а нам будет опять вешать лапшу --ГОНИТЕ ЭТО ДНО
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