В субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Михайлюк Артем из Житомира.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV