Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 19:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Черноморец
28 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура УПЛ
26 сентября 2024, 19:27 |
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В субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Михайлюк Артем из Житомира.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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