Известный экс-вингер МЮ и сборной Сербии завершил карьеру

37-летний сербский вингер Зоран Тошич, на счету которого 76 матчей и 11 забитых мячей за национальную сборную страны, объявил о завершении карьеры игрока.

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру».

«Я прощаюсь с футбольными бутсами, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли», – написал Тошич в Instagram.

Зоран Тошич на клубном уровне поиграл за сербские «Пролетер», «Банат» и «Партизан», английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Кельн», китайский «Таньчжоу Юаньда», казахстанский «Тобол», а также греческую «Ламию». Больше всего матчей в профессиональной карьере сербский вингер провел в стране 404, выступая за тамошний ЦСКА.