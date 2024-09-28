ПУШИЧ: «Невероятно, что сыграли вничью, имея такое преимущество»
Главный тренер донецкого Шахтера прокомментировал поединок с Вересом
Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич прокомментировал ничейный поединок 8-го тура УПЛ против ровенского Вереса (1:1):
Мы полностью доминировали в игре. И это невероятно, что мы сыграли вничью, имея такое преимущество. Мы создали достаточно шансов, чтобы заслужить победу. Мы должны были забивать по меньшей мере дважды. А может быть, и больше.
Возможно, мы недостаточно многое создали до перерыва. Один-два неплохих момента. В первом тайме нам несколько не хватало также качества в завершающей стадии. Но второй тайм мы отыграли на более качественном уровне.
Когда теряешь очки – ты всегда разочарован. Но на этом чемпионская гонка точно не завершится. Другие команды тоже будут терять свои очки.
Относительно атмосферы на стадионе – это и есть футбол. Очень приятно, что так многие пришли поддержать обе команды. Быть частью этого матча было невероятно. Надеюсь, со временем мы вернемся к тому, что на каждом матче смогут собираться много болельщиков».
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