ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
Бело-синие проиграли Лацио со счетом 0:3 в 1-м туре Лиги Европы 2024/25
25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.
На 72-й минуте хавбек киевлян Максим Брагару получил прямую красную карточку за то, что шипами проехался по голеностопу Маттиа Дзаканьи. Максим появился на поле только на 64-й вместо Андрея Ярмоленко.
❗️ ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
Но это была не единственная красная в этом матче. Спустя 10 минут рефери удалил Тиджани Нослина. Нидерландский форвард римлян зачем-то по лицо ударил Владислава Дубинчака.
ФОТО. За что удалили Брагару
ФОТО. За что удалили Дзакканьи
Два удаления в видеообзоре матча Динамо – Лацио (0:3)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» высказался о возможном мегафайте Дэвис – Стивенсон
Бывший чемпион мира уверен, что Энтони нужно поменять тренера