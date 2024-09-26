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  4. ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
Лига Европы
26 сентября 2024, 01:44 |
468
1

ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ

Бело-синие проиграли Лацио со счетом 0:3 в 1-м туре Лиги Европы 2024/25

26 сентября 2024, 01:44 |
468
1
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

На 72-й минуте хавбек киевлян Максим Брагару получил прямую красную карточку за то, что шипами проехался по голеностопу Маттиа Дзаканьи. Максим появился на поле только на 64-й вместо Андрея Ярмоленко.

❗️ ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ

Но это была не единственная красная в этом матче. Спустя 10 минут рефери удалил Тиджани Нослина. Нидерландский форвард римлян зачем-то по лицо ударил Владислава Дубинчака.

ФОТО. За что удалили Брагару

ФОТО. За что удалили Дзакканьи

Два удаления в видеообзоре матча Динамо – Лацио (0:3)

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Маттиа Дзакканьи Владислав Дубинчак Максим Брагару удаление (красная карточка) Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Donchanin
За те, що молдаванин зробив, треба дві жовті давати
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