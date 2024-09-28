Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:29
105
0

ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы

Обучение по программе C-диплома УЕФА проходит на бесплатной основе

28 сентября 2024, 04:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 05:29
105
0
ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы
УАФ

Второй раз в УАФ проводится обучение для внутренне перемещенных лиц по программе С-диплома УЕФА на бесплатной основе. Инициатива осуществляется при поддержке гранта УЕФА «Футбол и беженцы» и имплементируется Спортивно-техническим департаментом УАФ.

Программа С-диплом УЕФА обеспечивает квалифицированную подготовку в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров и повышает уровень знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими и любительскими командами. Обучение, которое началось в сентябре этого года, включает в себя теоретический блок и практическую часть, предусматривающую работу с детьми.

Кандидаты, которые успешно сдадут экзамены, получат лицензию в декабре.

ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы

По теме:
Представители Комитета честной игры прочитали лекцию украинским арбитрам
ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала
ФОТО. Матвиенко получил награду лучшему игроку Шахтера в августе
Украинская ассоциация футбола фото тренерские курсы тренерский диплом УЕФА
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Футбол | 27 сентября 2024, 20:21 395
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно

Команда Пушича перед матчем Лиги чемпионов снова имеет проблемы в чемпионате

«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
Бокс | 27 сентября 2024, 10:30 3
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе

Боб считает, что между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером можно было бы провести хороший бой

Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Футбол | 27.09.2024, 06:23
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Защитник Вереса: «Мы целую неделю изучали уязвимые места Шахтера»
Футбол | 28.09.2024, 01:52
Защитник Вереса: «Мы целую неделю изучали уязвимые места Шахтера»
Защитник Вереса: «Мы целую неделю изучали уязвимые места Шахтера»
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Футбол | 27.09.2024, 22:45
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 41
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
Экс-вундеркинд Барселоны и Арсенала завершил карьеру в 34 года
26.09.2024, 09:44 5
Футбол
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
26.09.2024, 10:19 2
Футбол
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем