ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы
Обучение по программе C-диплома УЕФА проходит на бесплатной основе
Второй раз в УАФ проводится обучение для внутренне перемещенных лиц по программе С-диплома УЕФА на бесплатной основе. Инициатива осуществляется при поддержке гранта УЕФА «Футбол и беженцы» и имплементируется Спортивно-техническим департаментом УАФ.
Программа С-диплом УЕФА обеспечивает квалифицированную подготовку в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров и повышает уровень знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими и любительскими командами. Обучение, которое началось в сентябре этого года, включает в себя теоретический блок и практическую часть, предусматривающую работу с детьми.
Кандидаты, которые успешно сдадут экзамены, получат лицензию в декабре.
ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы
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