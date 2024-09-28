Второй раз в УАФ проводится обучение для внутренне перемещенных лиц по программе С-диплома УЕФА на бесплатной основе. Инициатива осуществляется при поддержке гранта УЕФА «Футбол и беженцы» и имплементируется Спортивно-техническим департаментом УАФ.

Программа С-диплом УЕФА обеспечивает квалифицированную подготовку в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров и повышает уровень знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими и любительскими командами. Обучение, которое началось в сентябре этого года, включает в себя теоретический блок и практическую часть, предусматривающую работу с детьми.

Кандидаты, которые успешно сдадут экзамены, получат лицензию в декабре.

ФОТО. В УАФ начались очередные тренерские курсы