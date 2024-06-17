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  4. Австрия – Франция – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
Евро
Австрия
17.06.2024 22:00 – 83 0 : 1
Франция
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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:55 | Обновлено 17 июня 2024, 23:42
5705
23

Австрия – Франция – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 21:55 | Обновлено 17 июня 2024, 23:42
5705
23
Австрия – Франция – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

В понедельник, 17 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D, в котором отношения выяснят команды Австрии и Франции.

Поединок состоится в Дюссельдорфе на «Дюссельдорф Арене». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Австрия и Франция на уровне национальных сборных сыграли 25 матчей, в которых альпийцы одержали 9 побед, 3 встречи завершились вничью и 13 раз выигрывали французы.

В финальных турнирах чемпионатов Европы соперники еще не встречались. Зато в отборе на Евро они провели 2 поединка. Причем было это в самом первом турнире чемпионата Европы 1960 года. Франция выиграла тогда оба матча – дома 5:2, в гостях 4:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 текстовая трансляция сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу Австрия - Франция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 23
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Diesel
Наша збірна сьогодні як самі лохи. Так Ганебно зіграти ще треба вміти
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+2
Harun Bakircioğlu
180 млн евро выходят 1 на 1 и.. и.. и мимо.
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+1
Nba37
Пока Украина на этом Евро на последнем месте по качеству игры 
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
sres2016
Ну, якщо вже сьогодні день сенсацій та несподіванок, то поставлю на нічию The show must go on!
Ответить
+1
Remark
10 хвилин даю на реалізацію)
Ответить
0
Remark
Чекаємо ще банку від Австрії.
Ответить
0
Nba37
Неплохо австриец замкнул передачу и забил в свои ворота 
Ответить
0
Nba37
Главное сделать выводы и не переплюнуть Евро 2016 
Ответить
0
Умник
Упамекано
Идиоты что ли?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Ставка: ТБ1 в першому.
Прогноз: скоріш за все Франція заб'є вже в першому таймі.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex Komnin
Збірна Африки проти збірної мігрантів
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-3
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